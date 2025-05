VIDEO. Misiune de salvare la Iași: Pompierii au scos șase boboci dintr-un canal adânc

12:50

Până la ora 12.00, în ziua de vineri, în diaspora se votase cu 66% mai mult decât în turul 1. Voturi în plus sunt peste tot în Germana, Italia, Spania, Franța, Australia, Japonia și Republica Moldova. Vedeți și România, eliminată din Visa Waiver din cauza anulării alegerilor Vineri, la ora 12.00 erau 38.800 de voturi [...] The post Diaspora se mobilizează: mai multe voturi ca în turul I first appeared on IasiTV Life.