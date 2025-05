Start Evaluarea Națională clasa a IV-a: marți, proba de limba română

09:30

Peste 3.000 de autovehicule abandonate sau nefolosite au fost îndepărtate de pe străzile Iașului. În total, doar în luna martie, au fost casate 59 de autovehicule, iar în ultimii trei ani au fost îndepărtate peste 600 de autovehicule abandonate. Vedeți și Trei minori și un adult, evaluați medical după un accident la Ciurea În plus, [...] The post Peste 3.000 de mașini nefolosite au fost ridicate de pe străzile Iașului first appeared on IasiTV Life.