Președintele USR Suceava, Vasile Cărare, despre rezultatul votului în județul Suceava: Sîntem ținutul mănăstirilor, sîntem poate una din cele mai spirituale zone ale țării și lucrul ăsta se observă și în votul nostru

În opinia președintelui interimar al USR Suceava, primarul orașului Milișăuți Vasile Cărare, Nicușor Dan are capacitatea de a aduce pacea socială după agitata perioadă electorală. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Cărare a declarat: ”Cred că are capacitatea asta de a calma lucrurile”. Anterior, într-o postare pe pagina sa de Facebook, Vasile Cărare scrisese: […] Articolul Președintele USR Suceava, Vasile Cărare, despre Nicușor Dan: ”Cred că are capacitatea asta de a calma lucrurile” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.