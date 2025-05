Președinta Colegiului Medicilor Suceava, dr. Laura Coca: Complexitatea cazurilor actuale, diversitatea nevoilor și provocările sociale asociate actului medical necesită o echipă funcțională și implicarea activă a comunității

12:00

Datele oficiale ale Direcției de Statistică Suceava arată că nivelul de salarizare din județul nostru continuă să fie scăzut, mult sub media națională, inclusiv sub majoritatea județelor din Regiunea Nord-Est. Conform datelor oficiale, cîștigul salarial mediu net în luna februarie 2025 în județul Suceava a fost de 4.110 lei/persoană. Cîștigul salarial mediu net înregistrat la nivel […] Articolul Cîștigul salarial mediu brut în județul Suceava, sub cel din județele Botoșani, Neamț, Bacău și Iași apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.