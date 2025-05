Realitatea lui 2025: Aproape jumătate dintre tinerii britanici ar prefera o lume fără Internet

12:00

Alegerile prezidențiale din România au produs, pe 18 mai, un rezultat surprinzător și istoric. Nicușor Dan, candidatul independent, a reușit o revenire spectaculoasă și a câștigat cu 54% din voturi, plecând în turul doi cu un deficit de 20 de procente. Într-un interviu acordat pentru News.ro, profesorul Valentin Naumescu – expert în relații internaționale, co-autor … The post Prioritățile mandatului Nicușor Dan. Profesorul Valentin Naumescu spune ce are de făcut România acum appeared first on spotmedia.ro.