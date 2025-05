CEO-ul Telegram anunță că este dispus să depună mărturie la CCR pentru George Simion

14:00

Guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, a declarat că în luna mai s-au înregistrat presiuni fără precedent pe piața valutară, cauzate de o avalanșă de factori negativi, care au culminat cu ieșiri masive de capital. El a menționat tensiunile din campania electorală, rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale, dar și demisia guvernului ca fiind printre cauzele … The post Isărescu: Cursul sub 5 lei era imposibil de apărat. BNR a intervenit masiv appeared first on spotmedia.ro.