Nicușor Dan: Vreau să-i asigur pe toți americanii de angajamentul puternic al României în relația cu Statele Unite

09:50

Ambasadoarea SUA Kathleen Kavalec se retrage din funcție, iar Michael Dickerson va ocupa funcția de Chargé d’affaires ad […] The post Ambasadoarea SUA Kathleen Kavalec se retrage din funcție / Michael Dickerson va ocupa funcția de Chargé d’affaires ad interim în cadrul Ambasadei SUA la București appeared first on Financial Intelligence.