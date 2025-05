Şase deputaţi POT şi-au dat demisia din partid şi din grupul parlamentar

13:00

* Isărescu: Aportul dominant la scăderea inflaţiei în perioada ultimilor luni l-a avut evoluţia preţurilor la combustibili Guvernatorul […] The post Mugur Isărescu: Mai – o lună cu „presiuni istorice”; “Cursul de sub 5 lei era imposibil de apărat”; reacție la acuzațiile jurnalistului Ion Cristoiu: Deprecierea leului nu a fost o conspirație” appeared first on Financial Intelligence.