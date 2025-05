Grand Prix, ediţia a 15-a: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au analizat MP al Regiunii Emilia-Romagna

12:50

Noua vedetă a lui Mirel Rădoi tocmai a semnat cu Universitatea Craiova şi are planuri mari la echipa olteană. A venit de la o echipă care a luptat pentru salvarea de la retrogradare, dar îşi doreşte titlul în sezonul viitor. Samuel Teles va juca din sezonul viitor sub comanda lui Mirel Rădoi. Tocmai a semnat