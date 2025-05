Dan Șucu vrea să îl aducă înapoi pe Albion Rrahmani! Patronul de la Rapid pune pe masă 2.500.000 de euro

22:20

Jucătorul israelian Gadi Kinda, care a fost în lot la meciurile disputate de naţionala noastră cu Israel în preliminariile EURO 2024, a decedat la numai 31 de ani. Cauza morţii lui Gadi Kinda nu a fost dezvăluită. El suferea însă de probleme medicale. Gadi Kinda a murit la 31 de ani! A fost în lotul […] The post Tragedie în fotbal! Un jucător israelian care a fost în lot la meciurile cu România a decedat appeared first on Antena Sport.