Şedinţă “tehnică” de Consiliu Judeţean

Un șofer din Târgu-Neamț are probleme penale după ce a comis un eveniment rutier pe fondul consumului de alcool Un conducător auto s-a delectat cu prea multe licori bahice, s-a urcat la volan și acum are la ce reflecta. Trebuie să suporte cheltuielile cu repararea mașinii sale, dar și a alteia pe care a distrus-o