Vastint România, divizia imobiliară a IKEA, lansează oficial faza a doua a Timpuri Noi Square

Start-up-ul deep-tech RepsMate, specializat în augmentarea conversaţiilor prin inteligenţă artificială şi automatizarea inteligentă a interacţiunilor dintre companii şi clienţii lor, a primit o investiţie de 250.000 de euro de la LIFE IS HARD SA (LIH). Această finanţare din partea LIFE IS HARD, prima companie românească de software listată la Bursa de Valori Bucureşti (piaţa AeRO, segmentul Premium), marchează o orientare strategică a LIH către domeniul inteligenţei artificiale conversaţionale. Suma de 250.000 de euro este destinată susţinerii diviziei ENGINE a LIFE IS HARD, care se axează pe digitalizarea IMM-urilor şi a instituţiilor publice prin soluţii tehnologice avansate şi scalabile.