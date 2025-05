Judecătoare exclusă din magistratură: „Auditul privind repartizarea aleatorie a dosarelor este un pericol pentru sistemul din vârful justiției”

20:30

Platforma Formare Culturală din România anunță lansarea proiectului internațional „Nordic Insights: addressing cancel culture in public spaces through artistic dialogue and cultural innovation”, o inițiativă de 12 luni care își propune să faciliteze transferul de cunoștințe între țările nordice, România și Republica Moldova cu privire la abordarea controverselor legate de monumentele publice. Proiectul se desfășoară […] Articolul „Nordic Insights”: un proiect transnațional pentru abordarea narativelor istorice controversate în spațiul public din România și Republica Moldova apare prima dată în PRESShub.