Cannes 2025 | „It Was Just an Accident”, regizat de Jafar Panahi, câștigătorul Palme d’Or

Cannes 2025. Lungmetrajul „It Was Just an Accident", regizat de cineastul iranian Jafar Panahi, a câștigat trofeul Palme d'Or la cea de-a 78-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, potrivit site-ului oficial al evenimentului. Filmul 'It Was Just an Accident', realizat în clandestinitate, este un thriller prin care regizorul Jafar Panahi critică încă

