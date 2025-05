Substanțele chimice din plastic ne afectează somnul la fel ca o cafea. Dar fără beneficiile acesteia

22:40

Cezar Cătălin Avrămuță, activistul cunoscut sub numele de Stegarul Dac a fost luat de poliţişti şi dus în Arestul Poliţiei Capitalei, întrucât instanţa a dispus în cazul său înlocuirea arestului la domiciliu cu arestul preventiv. Decizia a fost luată după ce bărbatul şi-a tăiat duminică seară brăţara de supraveghere electronică şi a mers în Piaţa … The post Stegarul Dac a fost arestat pentru ce a făcut în seara alegerilor appeared first on spotmedia.ro.