Xabi Alonso l-a găsit pe succesorul lui Modric în Bundesliga » Noul antrenor al Realului vrea să-l aducă pe „Santiago Bernabeu”

17:50

Poli Iași - Metaloglobus București 1-1. Turul partidei de baraj s-a terminat nedecis, iar formația din Liga 2, antrenată de Ianis Zicu (41 de ani), are șansa unei promovări istorice în Superliga. Returul are loc duminică, 1 iunie, de la 21:00, iar Zicu a oferit prima reacție în urma acestui rezultat.Tehnicianul și-a felicitat jucătorii, recunoscând faptul că are o echipă tânără, lipsită de experiență. ...