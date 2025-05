Curg elogiile pentru Cristi Chivu în presa din Italia, după revenirea fabuloasă a Parmei cu Atalanta: „Fundamental!”

22:20

Trei jucătoare din România, Jaqueline Cristian (26 de ani, 74 WTA), Gabriela Ruse (27 de ani, 85 WTA) și Irina Begu (34 de ani, 94 WTA), vor debuta la ediția din acest an a Roland Garros în ziua de luni, 26 mai.Programul orientativ al româncelor:Jaqueline Cristian vs. Kimberly Birrell – ora 14:00Gabriela Ruse vs. McCartney Kessler – ora 15:30Irina Begu vs. ...