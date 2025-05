Grupul antreprenorial EM, un business de 1 mld. lei, vrea la Bursă: Este un obiectiv major pentru perioada următoare

00:15

Cererea pentru apartamentele de vânzare este în creştere în Bucureşti, iar potenţialul pentru dezvoltare prin prisma unităţilor noi este enorm şi în contextul în care oraşul are un deficit structural pentru că stocul existent este vechi, majoritar construit în pe­ri­oada comunismului, spune Victor Căpitanu, co-CEO al dezvoltatorului imobiliar One United Properties (ONE).