News.ro: UE este pregătită pentru discuţii comerciale rapide cu SUA. Von der Leyen anunţă că a discutat cu Trump

17:40

Papa Leon al XIV-lea a făcut duminică apel la and #39;curaj şi perseverenţă din partea tuturor celor angajaţi în dialog şi în căutarea sinceră a păcii and #39; în timpul rugăciunii and #39;Regina caeli and #39;, celebrată pentru prima dată de la fereastra Palatului Apostolic în faţa miilor de credincioşi adunaţi în Piaţa Sfântul Petru