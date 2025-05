S-a redeschis Cazinoul de la Constanța, românii s-au înghesuit să îl vadă (Foto)

01:00

Juriul Cannes 2025, prezidat de Juliette Binoche, a ales să îl recompenseze pe disidentul iranian Jafar Panahi. Filmul lui Kleber Mendonça Filho ia acasă două premii. Dardenne, cu premiul pentru scenariu… pentru un film care nu are unul, relatează Le Figaro. Cea de-a 78-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes se încheie cu … The post Cannes 2025: Filmul „It Was Just an Accident”, regizat de Jafar Panahi, a primit trofeul Palme d’Or. Lista câștigătorilor appeared first on spotmedia.ro.