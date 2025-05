ABB extinde autonomia bazată pe AI la robotul mobil Flexley Mover

17:20

Holcim România anunță o investiție de peste 5 milioane de euro în cadrul fabricii din Turda, prin lansarea unei linii de producție, menită să diversifice portofoliul de produse și să deschidă noi oportunități în construcții, agricultură și zootehnie. Această inițiativă, susținută de o infrastructură modernă, va permite producerea și livrarea de nisip de calcar sub […] The post Holcim România: Linie de producție nisip de calcar, în Turda appeared first on ZIUA CARGO.