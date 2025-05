În Germania, o porțiune de A6 va fi inductivă

08:40

În 2019, când Tesla a prezentat Cybertruck, lumii i s-a spus că viitorul este trapezoidal. Și toți au crezut asta. Cumpărătorii s-au grăbit pentru a depune 100 de dolari pentru a prinde un exemplar cât mai curând (cum era pe vremuri, la noi, la IDMS), oferind Tesla un împrumut gratuit, în timp ce producătorul auto […] The post Tesla nu prea mai are clienți pentru Cybertruck appeared first on ZIUA CARGO.