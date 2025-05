Cristi Chivu, aproape de o nouă înțelegere cu Parma: salariu crescut și mână liberă la transferuri

15:20

Trebuie să avem un Guvern sprijinit de o majoritate parlamentară – spune președintele Nicușor Dan, în ziua în care a preluat mandatul de șef al statului. Acesta a comentat și pe marginea a ceea ce pare a fi reticența PSD-ului de a intra la guvernare. „În fața interesului național, un partid nu poate să spună […]