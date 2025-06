Horoscop 5 iunie 2025 – Oamenii au incredere in tine

16:00

Bacalaureat 2025 vine cu „schimbări majore". Adică aceeași ciorbă reîncălzită, dar servită în farfurie digitală. Reformă? Nu. Este, mai degrabă, o insultă cu diplomă. Ce înseamnă asta pentru elevi? Încă un an de experimente făcute de niște minți care n-au mai fost printr-o clasă reală de când tablele erau din ardezie și creta era cumpărată […]