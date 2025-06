Bombă! Curtea de Conturi a descoperit o suveică a țeparilor la bugetul de stat. ANAF ”a închis ochii”

12:10

Europa Energia nucleară din Regatul Unit Centrala nucleară Sizewell C este așteptată să primească aprobarea finală în cadrul unui summit anglo-francez ce va avea loc luna viitoare la Londra, în contextul în care miniștrii britanici sunt aproape de a atrage miliarde în investiții din sectorul privat. Potrivit Financial Times, situl din Suffolk face parte […] The post Breaking News… în jurul lumii: Tensiuni transatlantice: Europa restricționează China, SUA confruntă extremismul intern first appeared on Ziarul National.