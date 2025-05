Există o singură variantă pentru Nicușor Dan: să se bazeze pe susținerea populară

15:00

Domnul Pescobar, regele racilor fierți, a descoperit apa rece. Și anunță că va slăbi cu ajutorul ei, de la 83 de kilograme, câte are acum, până la 76 de kilograme, greutatea la care e dispus […] Să îl ia și pe idolul Călin Georgescu, că și lui îi plac apele reci