Prima zi de muncă a lui Nicușor Dan ca președinte: a plecat de acasă cu ghiozdanul copilului. Atenție, poate conține tabla înmulțirii!

13:30

Domnul Radu Banciu nu își mai revine din entuziasm după ce a reușit să îi dea lui Prunea 5 din 10 la penalty (cu schema că Prunea nu mai are niciun pic de mobilitate, iar […] The post Radu Banciu insistă că a fost un talent fotbalistic mai mare decât Gică Hagi. De Messi încă nu a zis nimic appeared first on IMPACT.ro.