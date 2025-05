Lionel Messi a intrat în istoria lui Inter Miami, după o dublă spectaculoasă

11:10

Cristiano Bergodi a stat un an pe tuşă, după despărţirea cu scandal de cei de la Rapid. Antrenorul italian care a pregătit mai multe echipe din Liga 1 e gata să o ia de la capăt. A făcut dezvăluiri despre ultimul mandat din Giuleşti, dar totul este deja la trecut. E gata să revină pentru […] The post Cristiano Bergodi, gata de o nouă provocare! Echipa din Liga 1 pe care o poate prelua: „Am rămas afectat” appeared first on Antena Sport.