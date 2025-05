Primul transfer al verii la CFR Cluj. Dan Petrescu are un nou atacant în echipă

11:00

Florida Panthers și Edmonton Oilers se întâlnesc pentru al doilea an la rând în finala Cupei Stanley. După ce Florida a câștigat finala Conferinței de Est în cinci meciuri, același lucru l-a făcut și Edmonton noaptea trecută, pe terenul celor de la Dallas Stars. În meciul care a fost LIVE în AntenaPLAY, Edmonton s-a impus