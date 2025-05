“Nu mă surpinde alegerea!” Verdictul lui Mihai Stoichiţă despre transferul lui Denis Alibec la FCSB

19:10

Gigi Becali a confirmat transferul lui Denis Alibec la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit că s-a înţeles cu atacantul de 34 de ani, care şi-a încheiat în această vară contractul cu Farul. Denis Alibec va reveni astfel la FCSB după o pauză de şapte ani. Atacantul a mai evoluat la formaţia campioană în perioada ianuarie […]