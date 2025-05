PSD, PNL, USR, UDMR vor elabora un plan de măsuri pentru reducerea cheltuielilor statului

11:30

Ciprian Deac şi Mario Camora şi-au prelungit contractele cu CFR Cluj pentru încă un an. Conducerea din Gruia a transmis că legendele vestiarului „mai pot". Cei doi fotbalişti vor continua sub comanda lui Dan Petrescu pentru cel puţin încă un an. CFR Cluj a anunţat în cursul zilei de vineri că ambii au semnat prelungirea […]