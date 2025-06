Care a fost mesajul transmis de Nicușor Dan pentru Ziua Învăţătorului

11:00

Duminică, 1 iunie 2025, de Ziua Internațională a Copilului, Pavilionul Tinerilor – Centrul de Cultură Urbană din Parcul Feroviarilor a găzduit primul său eveniment public: „Classic for Kids – Mozart and the Jungle", un concert interactiv și, totodată, atelier muzical dedicat copiilor și părinților. Evenimentul a marcat un moment simbolic de activare a Pavilionului Tinerilor, […]