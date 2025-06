Cod galben de caniculă în aproape toată țara

14:00

Maria de Medeiros, celebra actriță, regizoare și cântăreață portugheză, va fi omagiată la Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) 2025, unde va primi Trofeul Transilvania pentru Contribuția specială adusă cinematografiei mondiale. Evenimentul are loc în perioada 13 – 23 iunie 2025, la Cluj-Napoca. Considerată una dintre cele mai versatile și rafinate prezențe ale cinematografiei europene, […]