Gheorghe Ştefan, dezvăluiri din închisoare: „Ia mașina, hai la hotel să mâncăm o friptură cu cartofi prăjiți, să bem un șpriț”

14:20

Răzvan Lucescu şi-a decis viitorul. Chiar dacă s-a speculat că ar urma să plece de la PAOK Salonic după ce a ratat ambele obiective în acest sezon, lucrurile nu stau deloc aşa. Fostul selecţioner al României spune că mai are contract pe două sezoane cu fosta campioană şi că nu se pune problema să plece. […] The post Răzvan Lucescu, dezvăluiri din contractul cu PAOK Salonic! De ce nu pleacă de la greci: „Mai am doi ani” appeared first on Antena Sport.