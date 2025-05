Denis Alibec, „bomba” pregătită de Gigi Becali la FCSB: „Îl vom prezenta la palat”

18:00

Cristi Borcea (55 de ani) a povestit cum au fost începuturile lui la Dinamo. Borcea a fost iniţial director de marketing, dar făcea şi pe şoferul pentru Cornel Dinu. Borcea nu avea birou atunci când a venit la Dinamo, el stând în biroul lui Cornel Dinu. Era în acea perioadă în permanenţă cu cel supranumit […] Milionarul român care are 9 copii cu 4 femei a fost şofer pentru un bărbat celebru: „Îl luam de acasă"