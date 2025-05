Clujul se pregătește de Jazz in the Park

Clujul se pregătește pentru unul dintre cele mai elegante festivaluri. Jazz in the Park va avea loc în perioada 6-8 iunie. Acest eveniment a fost declarat drept cel mai bun festival mic din Europa. Jazz in the Park, un festival care privilegiază concertele din timpul zilei, va avea loc în Parcul Etnografic „Romulus Vuia" din

