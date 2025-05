Jurnal AntenaSport | Tudor Buţan e românul care are o mulţime de poveşti cu Ronaldo, Messi şi Yamal

23:20

Municipalitatea din Paris a anunţat că Turnul Eiffel va vesti sâmbătă golurile marcate de Paris Saint-Germain în finala Ligii Campionilor, care se va disputa la Munchen, relatează AFP. Astfel, Turnul Eiffel va străluci la fiecare gol marcat de Paris Saint-Germain împotriva lui Inter Milano în finala Ligii Campionilor de pe Allianz Arena din München. „Vineri, […] The post Turnul Eiffel va străluci la fiecare gol marcat de PSG în finala Ligii Campionilor! Decizia Primăriei Parisului appeared first on Antena Sport.