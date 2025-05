Indiana Pacers – New York Knicks 94 – 111. Continuă lupta pentru finala NBA

10:50

Florida Panthers, campioana din 2024, revine în finala Cupei Stanley. Echipa lui Paul Maurice a câştigat şi meciul cu numărul 5 al finalei Conferinţei de Est, pe terenul celor de la Carolina Hurricanes, scor 5-3. Florida aşteaptă acum adversara din ultimul act. În finala Vestului joacă Edmonton Oilers şi Dallas St ars, iar formaţia din