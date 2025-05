Ana Bărbosu a dat lovitura! E noua campioană europeană de la Leipzig la sol

18:20

Iga Swiatek a învins-o pe Jaqueline Cristian, în turul al treilea de la Roland Garros. Fostul lider WTA s-a impus cu 6-2, 7-5, la capătul unui meci care a durat o oră şi 53 de minute. Reprezentanta României a făcut un meci foarte bun, în mod special setul secund, şi părăseşte competiţia de la Paris […]