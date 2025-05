Finală istorică arbitrată de Istvan Kovacs! Recordul stabilit de PSG cu Inter, în ultimul act al Ligii!

10:40

Dinamo a oficializat al treilea transfer al verii. "Câinii" l-au prezentat oficial pe Codruţ Sandu, un portar de 19 ani care în sezonul trecut a evoluat la FCU Craiova, echipa lui Adrian Mititelu. Dinamo i-a mai prezentat oficial şi pe Luca Bărbulescu, jucător crescut la Augsburg, cât şi pe Cristi Mihai, care în stagiunea trecută