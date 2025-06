Rafael Camara a câştigat cursa de Formula 3 din Spania! E lider detaşat în clasamentul general

18:40

Max Verstappen a fost extrem de nemulţumit după calificările din Marele Premiu de Formula 1 din Spania. Cvadruplul campion mondial nu i-a menajat deloc pe cei de la Red Bull Racing. Olandezul a terminat calificările abia pe locul 3 şi va porni în cursa de duminică din linia a doua a grilei de start. Max […] The post Max Verstappen, nemulţumit după calificările din Spania! Ce le-a reproşat celor de la Red Bull Racing: “Nu am făcut destul” appeared first on Antena Sport.