Șeful Pentagonului avertizează asupra amenințării iminente din partea Chinei și îndeamnă aliații asiatici să mărească cheltuielile pentru apărare

10:50

Transparența publicării declarațiilor de avere, atunci când deții o funcție publică, a fost un câștig, a precizat președintele […] The post Ilie Bolojan, despre decizia Curții Constituționale: Transparența publicării declarațiilor de avere, atunci când deții o funcție publică, a fost un câștig appeared first on Financial Intelligence.