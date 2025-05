Nicuşor Dan: O să solicit premierului să trimită Corpul de control la Salina Praid să se stabilească vinovaţii

13:20

România are, momentan, suspendate la plată trei jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) iar termenul […]