Mihai Bordeianu a izbucnit lacrimi! Fostul campion al României s-ar putea retrage: “Să ne uităm în oglindă”

New York Knicks – Indiana Pacers 108 – 125. După un sfert de secol, Indiana Pacers revine în finala NBA în urma unei serii închise în şase meciuri contra lui New York Knicks în finala Conferinţei de Est. A fost un meci controlat de Pacers în care Pascal Siakam a "vărsat" 31 de puncte, iar […]