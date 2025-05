Ana Maria Bărbosu, aur superb la Campionatele Europene de gimnastică

20:10

Doi polițiști locali sunt puși sub urmărire disciplinară de șefii lor, pentru că au ieșit din Galați, în timp ce urmăreau un șofer despre care știau că are permisul suspendat și antecedente legate de consumul de droguri. Bogdan Rodeanu, vicepreședintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, cere intervenția Corpului de control al premierului.