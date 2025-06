“O să fie o problemă pentru el” Gigi Becali l-a avertizat pe Tavi Popescu!

09:00

Ionuţ Panţiru s-a considerat principalul vinovat pentru ratarea promovării lui FC Voluntari, în Liga 1. Fostul jucător de la FCSB a ratat la penalty-uri şi Unirea Slobozia a rămas în prima ligă. La puţin timp după finalul meciului, fundaşul de 29 de ani a postat un mesaj prin care şi-a asumat vina pentru ratarea obiectivului. […] The post Ionuţ Panţiru le-a cerut scuze fanilor de la Voluntari după penalty-ul ratat: “Din vina mea mai stăm un an în Liga 2” appeared first on Antena Sport.