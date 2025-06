Situație inedită în fotbal! PSG a coborât în clasamentul UEFA după ce a câștigat Champions League-ul

23:30

Adrian Mihalcea a izbucnit în lacrimi după ce Unirea Slobozia a obţinut rămânerea în Liga 1. Unirea a învins-o pe Voluntari la loviturile de departajare. Arabuli (min. 41) a înscris singurul gol al meciului. După cele două reprize de prelungiri, scorul la general a rămas neschimbat, 2-2, aşa că s-a ajuns la loviturile de departajare. […] The post Adrian Mihalcea, în lacrimi după ce Unirea s-a salvat de la retrogradare! Gesturile făcute de antrenor appeared first on Antena Sport.