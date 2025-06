Șoc în Polonia: noul președinte este euroscepticul Karol Nawrocki, „candidatul MAGA”. Acesta vrea să doboare Guvernul Tusk și să izoleze Ucraina

12:00

Tristețe mare în tabăra „suveranistă": am rămas fără „democrația de copac"! Cel puțin 30 de zile, cât Cezar Avrămuță („stegarul dac") va sta în arest preventiv. Acesta este o nouă victimă a anarhiei promovate de partida pro-rusă – Călin Georgescu, George Simion, Anca Alexandrescu, AUR, Realitatea Plus etc. Tribunalul București a decis vineri ca anarhistul