Ce șanse sunt să fie salvată salina Praid

16:30

Președintele Nicușor Dan a organizat primele consultări cu partidele reprezentante în Parlament, iar în urma discuțiilor cu partidele din arcul pro european, președintele are pe masă trei scenarii pentru viitorul Guvern și numele viitorului premier. Vedeți și Ministrul Investițiilor nu exclude creșterea taxelor Cei de la PSD, partidul cheie pentru formarea Guvernului dat fiind că [...] The post Trei scenarii pe masa lui Nicușor Dan first appeared on IasiTV Life.