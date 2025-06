Controale pentru medicii care eliberează concedii medicale: Suspiciuni de „boli sezoniere” legate de sărbători

04:50

Tineri din Iași, dosar penal după ce au fost implicați în scene controversate la Costuleni. Doi tineri dintr-o comună ieșeană s-au ales cu dosar penal după ce au luat legea în propriile mâini. Ei au bătut, legat și plimbat un bărbat pe străzi, încercând să-l umilească, sub acuzația de furt. Unul dintre tinerii implicați a [...] The post Tineri din Iași, dosar penal după ce au fost implicați în scene controversate la Costuleni first appeared on IasiTV Life.